«Это ее ответственность»: Полина Диброва упрекнула жену предполагаемого любовника

Полина Диброва заявила, что у жены Романа Товстика давно поврежден имплант. Модель уличила Елену в обмане в Telegram-канале.

Полина Диброва разводится с мужем после 16 лет брака. По данным СМИ, модель изменила мужу с Романом Товстиком. Полина не подтверждает связь с бизнесменом, зато комментирует скандал вокруг его личной жизни. Диброва встала на защиту Романа, которого жена обвиняет в отсутствии помощи из-за разорванного имплантата в груди. По словам Полины, Елена давно знала о проблеме и не спешила ее решать.

«Имплант поврежден давно. Она так рожала. Этот вопрос, к сожалению, запущен совсем. Это ответственность ее», — высказалась знаменитость.

Также Полина прокомментировала слухи о том, что дети Елены живут вместе с ней и Романом. По словам модели, двое наследников Товстиков самостоятельно приняли решение о проживании с отцом. Диброва отметила, что не собирается им заменять мать.

«Двое детей Елены Товстик по своему желанию живут с Романом, с их отцом. У меня не было в мыслях воспитывать не своих детей, и я искренне считаю, что родную маму никто не заменит», — резюмировала она.

