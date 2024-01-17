«Никакого комментария не давал»: Олег Газманов отрицает, что говорил об уважении к участникам «голой» вечеринки

Певец Олег Газманов утверждает, что не давал комментариев по поводу «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Он отрицает, будто говорил, что участники мероприятия «искупили вину» и певец их «зауважал».

Эксклюзивный комментарий приводит Telegram-канал Lomovka.

Газманов рассказал, что в последние дни от его имени распространяется комментарий по поводу вечеринки Ивлеевой. Артист назвал его «фейковым».

«Позиция моя, как гражданина и певца, очевидна: подобные вечеринки недопустимы, прежде всего, по морально-этическим соображениям», - заявил он.

Газманов отказался кого-либо судить «персонально». «Не считаю, что на данный момент ситуация разрешена», - добавил исполнитель.

Он назвал важным то, что общество едино во мнении, что подобные вечеринки недопустимы. Газманов также назвал важным и то, что государство «слышит, учитывает и уважает» позицию общества.

Ранее артист высказывался относительно популярности певца SHAMAN.