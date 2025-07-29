«Никакого ИИ, фотошопа и прочих глупостей»: 60-летняя Алена Апина снялась в купальнике на пляже

Певица Алена Апина поделилась с поклонниками новым фото с пляжа. 60-летняя артистка снялась в белом купальнике на фоне волн.

Экс-солистка группы «Комбинация» проводит отпуск на курорте в Испании. По признанию Алены, поклонники просили от нее фото в бикини, поэтому она решила их порадовать. Вокалистка связалась со знакомым фотографом и сделала эффектный кадр для соцсетей. На снимке Апина бежала по морскому берегу.

«Просили фото в купальнике? Получите. Никакого ИИ, фотошопа и прочих глупостей. Просто лето, просто море, солнце», - сообщила Апина.

Певица делилась, что сейчас полностью довольна своей внешностью. Не так давно она похудела на 15 килограммов, поэтому теперь чаще носит мини-юбки и открытые наряды. По ее словам, добиться идеальной фигуры она смогла при помощи спорта и правильного питания.

Поклонников у Алены много, однако выходить еще раз замуж она не готова. Артистка признавалась, что планирует только встречаться с мужчинами, но не идти с ними в ЗАГС. Напомним, что за плечами у певицы два брака.

Ранее дочь Алены Апиной получила диплом врача.