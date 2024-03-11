«Никаких указаний сверху не поступало»: названа неожиданная причина срыва концерта Орбакайте в Кремле

Концерт певицы Кристины Орбакайте в Кремле, посвященный 8 Марта, отменился не из-за жалоб общественников. Как пишет ИА Регнум, причиной его срыва стала болезнь дочери Аллы Пугачевой.

Орбакайте должна была выступить в Кремлевском дворце 8 марта. Она собиралась петь сразу после дуэта Игоря Аллегровой и Игоря Крутого. Но в день концерта список артистов поменялся.

Выступление отменилось в самый последний момент. И причиной этому якобы стал отказ певицы, у которой неожиданно поднялась температура в день концерта.

Организаторы мероприятия сообщили, что представители Орбакайте сами попросили исключить звезду из списка участников концерта. Неизвестно, произошло ли это из-за слов Примадонны, но официальной причиной певица назвала свою болезнь.

«6 марта она сама позвонила и сказала, что сильно заболела и не знает, сможет ли выступить. 8 марта она ещё раз набрала и сказала, что точно не сможет. Пришлось кроить расписание. Никаких указаний сверху с требованием её убрать не поступало», — пояснили организаторы вечера.

Один из организаторов предположил, что дочь Пугачевой испугалась выступать перед залом на фоне повестки. Но эта информация официально не подтверждена.

Напомним, общественник Виталий Бородин заявил, что концерт артистки отменили после его предложения признать иноагентом Аллу Пугачеву. Последние заявления Примадонны могли сказаться на карьере ее дочери.