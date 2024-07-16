«Надо давить»: актер Торсуев придумал наказание для беглянки Юлии Ауг, тайно снимавшейся в России

Уехавшая из России в 2022 году актриса Юлия Ауг тайно снялась в сказке «Огниво против Волшебной Скважины» режиссёра Анджея Петраса. Картина находится на стадии производства, а ее тизер показали на одном из кинофестивалей. Звезда «Приключений Электроника» Владимир Торсуев считает, что Ауг нужно вырезать из фильма.

Ауг уехала из страны после начала спецоперации на Украине. Но втайне она возвращалась на Родину ради съемок. В сказке «Огниво против Волшебной Скважины» она исполнила одну из главных ролей. Создатели картины пока не называют предварительную дату выхода фильма, но периодически показывают в соцсетях кадры из кино.

Жестко о личности Ауг высказался Владимир Торсуев. Он считает, что актрису нужно признать иноагентом, а фильм с ее участием снять с ротации. Картину с ней выдавать нельзя, заключил артист. Выход, по его мнению, один — ее лицо нужно заменить дипфейком.

«Того, кто назвался груздем и полез в чужое лукошко, надо давить. В данной ситуации я вижу только один выход: заменить лицо актрисы дипфейком. У нас на рынке есть компании, которые благополучно это делают», — приводит его слова Абзац.

Он отметил, что именно так бы поступил на месте создателей картины.

В апреле 2022 года в московских театрах было отменено несколько спектаклей с участием актрисы. Позже стало известно, что она уехала с дочерью в Эстонию.

Ранее журналист Михаил Шахназаров назвал актрису Юлию Ауг неопрятной и малоумной.