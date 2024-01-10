Никаких таблеток: раскрыт секрет похудения певицы Виктории Дайнеко

На новогодних праздниках россияне любят вкусно поесть, причем не самую полезную еду. Звезды тоже любят побаловать себя на выходных. Певица Виктория Дайнеко рассказала, что поправилась на два килограмма, но ей удается бороться с лишним весом.

Победительница «Фабрики звезд — 5» призналась, что давно сражается с лишним весом, который порой прибывает скачками. И этому есть простое объяснение: все дело в гормонах, которые удерживают воду.

Знаменитость добавила, что принципиально отказалась от таблеток для похудения. Она предпочитает использовать немедикаментозные методы в борьбе с лишним весом.

«Корректирующий массаж — это единственное, что действует в моем случае. Больно очень. Но в руках мастера происходят чудеса. Никакие аппараты или липолитики рядом не стоят. Так что пожелайте мне мужества, фоткой после поделюсь», — рассказала Виктория своим подписчикам в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее Виктория Дайнеко пожаловалась на безразличное отношение экс-мужа к дочери. Подробности читайте в этом материале.