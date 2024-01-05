«Хочу, чтобы участвовал в воспитании дочки»: Дайнеко обратилась к экс-мужу

Известная певица Виктория Дайнеко рассказала о взаимоотношениях бывшего мужа Дмитрия Клеймана с их общей дочерью. Соответствующее признание артистки прозвучало в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.

По словам звезды, после расставания ее бывший избранник практически не уделяет внимания наследнице. Она отметила, что за последний год Клейман практически не участвовал в жизни ребенка и лишь изредка встречался с ней.

«Я очень хочу, чтобы он участвовал в ее воспитании. Мы сейчас обсуждаем вопрос о том, чтобы она приезжала к нему домой, в какие-то дни на неделе оставалась у него. На этот момент они виделись всего четыре раза за год», — заявила Дайнеко.

Тем не менее артистка призналась, что в последнее время экс-супруг начал проявлять больше заботы к дочери и периодически сам пытается выйти на контакт. Певица выразила мнение, что подобное явление служит заслугой нынешней супруги Клеймана — она смогла заставить мужа стать более ответственным отцом.

«Я ее видела мельком, мне она показалась приятным человеком. У меня к ней доверия чуточку больше, чем к бывшему мужу», — поиронизировала исполнительница хита «Я просто сразу от тебя уйду».

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