НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 февраля 2025, 19:18
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Никаких судов за песню Baby tonight нет: Величковский поставил точку в споре Бузовой и Дэнс из-за песни

Композитор Величковский заявил, что Бузова не крала песню Baby tonight у Дэнс .
Никаких судов за песню Baby tonight нет: Величковский поставил точку в споре Бузовой и Дэнс из-за песни

© Starface.ru

Певица Лада Дэнс обвинили свою коллегу по цеху Ольгу Бузову в краже песни Baby tonight. Композитор Леонид Величковский в споре между исполнительницами встал на сторону бывшей ведущей «Дома-2». Он заявила в беседе с Ura.ru, что у Дэнс нет никаких прав на композицию.

Все заявления певицы по поводу трека Baby tonight, по словам Величковского, не обоснованы и не подкреплены ни чем. Никаких судов из-за песни нет, так как вопрос с правами на нее был давно закрыт. Ольга Бузова, как заявил композитор, поет песню с его разрешения.

«Надо понимать, что Бузова поет песню с моего разрешения. Чтобы подать в суд, нужны основания. А какие они тут могут быть спустя 30 лет, когда все эти годы песня была заявлена за мной», — рассказал автор песни Baby tonight.

Ранее Бузова назвала враньем обвинения Лады Дэнс. Певица прокомментировала заявление исполнительницы в своем Telegram-канале.

Источник:Ura.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Ольга Бузова
Лада Дэнс
спор