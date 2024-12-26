«Никаких судов, интересных желтой прессе, нет»: что известно о расставании Перминовой с олигархом Лебедевым

Звездный юрист Катя Гордон прокомментировала заявление блогерши Елены Перминовой, объявившей о расставании с олигархом Александром Лебедевым. Адвокат ведет некоторые дела бизнесмена, поэтому заверила — никаких скандалов и судов ждать не стоит.

По словам Кати, она уже получила несколько запросов от СМИ, поэтому решила публично высказаться об этом неожиданном разрыве. Гордон подчеркнула, что не занимается этим вопросом, но считает, что ничего грязного здесь не всплывет.

«На данный момент никаких судов, интересных желтой прессе, нет. Более того, Александр — щедрый, добрый, любящий отец. И я уверена, что этот „расход“ не вовлечет ни Сашу, ни Лену в поганую дележку, которую все любят наблюдать», — заявила Гордон в личном блоге.

Елена Перминова и Александр Лебедев были вместе больше 15-ти лет. Первое время их многие критиковали из-за разницы в возрасте — миллиардеру 65 лет, а модели 38 лет. Но они доказали, что их чувства были настоящие. Вместе они воспитывают четверых детей. Однако, даже несмотря на наследников, за эти годы они не узаконили отношения.

Ранее Елена Перминова показала фигуру в прозрачном платье.