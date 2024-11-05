НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 ноября 2024, 12:55
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«Хочется наряжаться»: Елена Перминова показала фигуру в прозрачном платье

Модель Елена Перминова показала фигуру в обтягивающем полупрозрачном платье.
«Хочется наряжаться»: Елена Перминова показала фигуру в прозрачном платье

© Starface.ru

38-летняя модель Елена Перминова приняла участие в съемке в Марокко. Жена российского бизнесмена Александра Лебедева предстала на кадрах в облегающем макси-платье кружевного цвета.

Кадры с фотосессии Перминова опубликовала на своей страничке в соцсетях. Платье манекенщицы выглядит экстравагантно — руки, плечи и живот Елены видно из-за прозрачной ткани. Плотные вставки прикрыли области груди и бедер.

«Хочется наряжаться»: Елена Перминова показала фигуру в прозрачном платье

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Перминова дополнила образ двумя крупными серебристыми браслетами и небольшой сумочкой.

«В Марокко всегда хочется наряжаться», — написала модель.

Модель родила от бизнесмена, который старше ее на 27 лет, четверых детей: пара воспитывает 15-летнего Никиту, 12-летнего Егора, 10-летнюю Арину и 3-летнего Александра.

Недавно Елена Перминова поделилась в блоге снимками своего лица и пожаловалась на воспаления. Жена миллиардера Александра Лебедева находилась в тот момент на Неделе моды в Милане, но проблемы с внешностью не заставили ее впасть в уныние.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Елена Перминова
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