«Хочется наряжаться»: Елена Перминова показала фигуру в прозрачном платье

Перминова дополнила образ двумя крупными серебристыми браслетами и небольшой сумочкой.

«В Марокко всегда хочется наряжаться», — написала модель.

Модель родила от бизнесмена, который старше ее на 27 лет, четверых детей: пара воспитывает 15-летнего Никиту, 12-летнего Егора, 10-летнюю Арину и 3-летнего Александра.

Недавно Елена Перминова поделилась в блоге снимками своего лица и пожаловалась на воспаления. Жена миллиардера Александра Лебедева находилась в тот момент на Неделе моды в Милане, но проблемы с внешностью не заставили ее впасть в уныние.