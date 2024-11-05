«Хочется наряжаться»: Елена Перминова показала фигуру в прозрачном платье
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38-летняя модель Елена Перминова приняла участие в съемке в Марокко. Жена российского бизнесмена Александра Лебедева предстала на кадрах в облегающем макси-платье кружевного цвета.
Кадры с фотосессии Перминова опубликовала на своей страничке в соцсетях. Платье манекенщицы выглядит экстравагантно — руки, плечи и живот Елены видно из-за прозрачной ткани. Плотные вставки прикрыли области груди и бедер.
Перминова дополнила образ двумя крупными серебристыми браслетами и небольшой сумочкой.
«В Марокко всегда хочется наряжаться», — написала модель.
Модель родила от бизнесмена, который старше ее на 27 лет, четверых детей: пара воспитывает 15-летнего Никиту, 12-летнего Егора, 10-летнюю Арину и 3-летнего Александра.
Недавно Елена Перминова поделилась в блоге снимками своего лица и пожаловалась на воспаления. Жена миллиардера Александра Лебедева находилась в тот момент на Неделе моды в Милане, но проблемы с внешностью не заставили ее впасть в уныние.