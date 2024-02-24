«Никаких сожалений»: Киркоров не переживает из-за санкций, введенных против него

Директор Филиппа Киркорова Максим Ситник заявил, что санкции, введенные Австралией, никак не влияют на жизнь артиста. Певец не испытывает по этому поводу «никаких сожалений».

24 февраля власти Австралии опубликовали список российских граждан и компаний, против которых вводятся санкции. Под ограничения попали российские губернаторы, руководители крупных медиахолдингов и артисты. В числе звезд оказались: солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, Николай Басков, Олег Газманов и Филипп Киркоров.

При этом директор артиста отметил, что король поп-эстрады никак не сожалеет о введенных против него ограничений.

«Филипп уже там был, так что никак не влияет, живем в реалиях. Поэтому никаких сожалений. Мы живем и работаем в России. Политика есть политика, отдельные умы», — цитирует Ситника Газета.Ru.

Отметим, недавно Филипп Киркоров вернулся на телевидение после объявленного ему бойкота из-за «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Он вновь занял место председателя жюри в шоу «Маска».

Напомним, осенью 2023 года певец принял участие в реалити-шоу «Сокровища императора». На одном из испытаний королю поп-эстрады пришлось бегать с живым гусем по Пекину.