«Это же надо дойти до такой жизни?»: Киркоров бегал с гусем по улицам Пекина

Осенью 2023 года в Пекине снимали реалити-шоу «Сокровища императора», в котором принял участие российские певец Филипп Киркоров. На одном из испытаний королю поп-эстрады пришлось бегать с живым гусем по Пекину.

Кадры с проекта опубликовал Telegram-канал Mash. Однако участие Киркорова в шоу оказалось под угрозой после скандала с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой. Продюсеры сначала вырезали все фрагменты с артистом из отснятых материалов, но после его извинений они передумали.

Киркоров вместе с другими участниками проекта бился за то, чтобы выиграть 14 млн рублей.

В конце 2023 года состоялась «голая» вечеринка, которую посетили многие звезды шоу-бизнеса. Среди них был и король поп-эстрады, который получил наибольшую дозу хейта после мероприятия.

К слову, Киркоров недавно также вернулся на телевидение. Он вновь занял место председателя жюри в шоу «Маска». Долгое время ходили слухи, что создатели проекта найдут ему замену из-за бойкота. Однако после публичных извинений и поездки в ДНР Филипп смог очистить репутацию и вновь приступить к работе.

Однако это не единственная занятость поп-певца в новом телесезоне. В пресс-службе телеканала ТНТ объявили об участии Киркорова в шоу «Конфетка».