НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 апреля 2025, 11:10
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«Никаких поблажек быть не должно»: актриса Волкова отреагировала на поступление Карнавал в ВУЗ без ЕГЭ

Актриса Екатерина Волкова возмутилась поступлению Вали Карнавал в ВУЗ без ЕГЭ.
«Никаких поблажек быть не должно»: актриса Волкова отреагировала на поступление Карнавал в ВУЗ без ЕГЭ

© AA / ABACA / Abaca / East News

Актриса Екатерина Волкова прокомментировала новость, что блогерша Валя Карнавал поступила в ВУЗ без результатов ЕГЭ. Звезду «Ворониных» возмутила эта информация, так как она сама окончила Финансовый университет, в который зачислили тиктокершу.

По мнению Волковой, давать места в учебных заведениях за популярность — это неправильно. Она отметила, что привилегии могут быть только у спортсменов, которым часто не хватает времени на учебу из-за постоянных соревнований и тренировок.

«Если окажется, что туда действительно можно попасть по медийности, минуя усилия, знания и честность, — это будет очень обидно. Не за себя даже, а за тех ребят, которые годами идут к мечте, готовятся, платят временем, нервами, упорством. Потому что, ну правда — никаких поблажек медийным людям быть не должно», - заявила Екатерина в личном блоге.

Напомним, что, по данным СМИ, блогершу Карнавал зачистили в ВУЗ уже в конце учебного года. При этом неизвестно, на какое направление.

Ранее Валя Карнавал изменила цвет глаз.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Валя Карнавал
Екатерина Волкова
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