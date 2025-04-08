«Никаких поблажек быть не должно»: актриса Волкова отреагировала на поступление Карнавал в ВУЗ без ЕГЭ

Актриса Екатерина Волкова прокомментировала новость, что блогерша Валя Карнавал поступила в ВУЗ без результатов ЕГЭ. Звезду «Ворониных» возмутила эта информация, так как она сама окончила Финансовый университет, в который зачислили тиктокершу.

По мнению Волковой, давать места в учебных заведениях за популярность — это неправильно. Она отметила, что привилегии могут быть только у спортсменов, которым часто не хватает времени на учебу из-за постоянных соревнований и тренировок.

«Если окажется, что туда действительно можно попасть по медийности, минуя усилия, знания и честность, — это будет очень обидно. Не за себя даже, а за тех ребят, которые годами идут к мечте, готовятся, платят временем, нервами, упорством. Потому что, ну правда — никаких поблажек медийным людям быть не должно», - заявила Екатерина в личном блоге.

Напомним, что, по данным СМИ, блогершу Карнавал зачистили в ВУЗ уже в конце учебного года. При этом неизвестно, на какое направление.

Ранее Валя Карнавал изменила цвет глаз.