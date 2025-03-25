Блогер Валя Карнавал изменила цвет глаз

Российская блогер и певица Валя Карнавал временно изменила цвет глаз с карего на зеленый. Для этого она использовала специальные линзы.

Короткий видеоролик с результатами эксперимента звезда опубликовала в своем Telegram-канале. Тому, как смотрится подобным образом «обновленная» внешность, Валя в достаточной степени удивилась.

«Честно говоря, я в полнейшем шоке от того, как сильно цвет глаз меняет внешность. Вот так бы я действительно выглядела, если бы мамины гены победили», — сказала она.

Артистка отметила, что считает «природное» распределение характеристик самым правильным — но в то же время отмечает, что «поиграться» можно всегда.

Ранее мы писали о том, что избранник Вали Карнавал довел ее до булимии.