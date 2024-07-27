«Никаких ограничений»: адвокат Яна Абрамова раскрыл подробности скандала с элитной квартирой Алсу

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы бизнесмена Яна Абрамова, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что певица Алсу после начала бракоразводного процесса три недели не могла попасть в свою квартиру в элитном жилом комплексе Москвы.

«Никаких ограничений на доступ как Алсу Ралифовны, так и ее автомобиля, никогда не было наложено. Управляющая компания ЖК может подтвердить использование Алсу этой квартиры в те дни, когда она находится в России», - заявил Добровинский в комментарии StarHit.

Адвокат подчеркнул, что слухи распространили журналисты, которые просто не потрудились проверить информацию.

Говоря о причинах скандального развода, Добровинский отметил, что ничего не знает об отношениях Абрамова на стороне, и не может объяснить решение Алсу разрушить семью.

«Спелый арбуз и женской настроение определить невозможно никогда. Поэтому что побудило Алсу на это — большая загадка. Женщины очень часто разводятся из-за своих фантазий, сплетен, настроения. Я знаком с Яном много-много лет. Ни разу не видел его с другой женщиной», — заверил Добровинский.

Напомним, весной 2024 года Алсу подала на развод с Абрамовым. Она не стала говорить о причинах разрыва, но намекнула, что муж изменял ей с блогером Анастасией Решетовой.

Ранее сообщалось, что певица Алсу после начала скандального бракоразводного процесса с Яном Абрамовым три недели не могла попасть на территорию элитного жилого комплекса «Триумф» в Москве. Артистке также заблокировали доступ на подземную парковку. При этом остальные члены семьи могут по-прежнему беспрепятственно заезжать на территорию.