Никаких мук совести: Светлана Иванова рассказала, как уводила Файзиева из семьи

Светлана Иванова заявила, что, когда тайно встречалась с женатым Джаником Файзиевым, не испытывала мук совести. Подробностями об отношениях с режиссером она поделилась в свежем интервью для YouTube-канала Юлии Меньшовой.

Популярная актриса театра и кино Светлана Иванова старается как можно меньше говорить о своей личной жизни. При этом она нередко шутит, что похожа на Анджелину Джоли, ведь за ней не раз следили папарацци.

Так, в 2014 году в Сети появились слухи о том, что девушка закрутила роман с Джаником Файзиевым. Тогда в интернет выложили кадры, на которых пара целовалась в аэропорту. Причиной скандала стал тот факт, что режиссер был женат.

Знакомство Ивановой с Файзиевым произошло еще в 2011-м на съемках фильма «Август. Восьмого». Спустя год актриса родила дочь Полину, а в 2019-м пара расписалась. К тому времени режиссер официально развелся с Линой Эспли.

Родители Светланы никогда не осуждали ее из-за такого решения. Возможно, они переживали за дочь, но не показывали этого.

Интересно, что совесть актрису тоже не мучила. Единственное, о чем она беспокоилась, когда отношения с Файзиевым стали достоянием общественности, так это о репутации своего возлюбленного и его супруги.

«Так бывает, не я первая, не я последняя. Не было никакого специального решения (про вступить в отношения или запретить себе – прим.), было сильно чувство», – пояснила она.

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