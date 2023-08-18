«Смехотворно»: муж Бритни Спирс рассказал правду о разводе с певицей

Муж Бритни Спирс впервые высказался о разводе с 41-летней певицей. Сэм Асгари опубликовал сообщение в соцсетях и попросил журналистов быть добрее. Об этом сообщает Газета.Ru.

Напомним, что недавно стало известно о том, что артистка и фитнес-тренер расстались. СМИ писали, что это случилось из-за якобы измены Бритни. Звезда не высказывалась по данному поводу, но ее 29-летний избранник решился сделать признание. Он опубликовал его в личном микроблоге.

«После шести лет любви и преданности, мы с женой решили завершить совместное путешествие. Мы будем придерживаться любви и уважения, которые испытываем друг к другу, и я желаю ей только всего самого хорошего», — поделился мыслями Асгари.

Мужчине жаль, что их брак с певицей всегда обсуждается, поэтому они так и не смогли сохранить приватность. Он сталкивается с новостями и слухами в прессе, но ничего не может сделать. Единственное – обратиться к журналистам.

«Требовать приватности, кажется, смехотворно, поэтому попрошу всех, включая СМИ, быть добрее и внимательней», — добавил Сэм.

Сообщается, что Асгари съехал из дома Бритни и сейчас живет один. По информации источника, супруги поссорились еще несколько месяцев назад. Всему виной стал другой мужчина.

Ранее мы писали о том, муж Бритни Спирс раскроет тайны певицы, если она не заплатит ему после развода. По данным источника, между супругами был заключен брачный договор. При этом Сэм Асгари требует обсудить отступления от него. Спортсмен заявил, что раскроет «невероятно стыдную информацию» о Бритни, если не получит желаемую сумму.