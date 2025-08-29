Никаких концертов — даже за солидный гонорар: Сергей Зверев не может веселиться после гибели племянника в зоне СВО

Российский парикмахер, актер, шоумен и певец Сергей Зверев потерял племянника в зоне СВО. Родственник знаменитости погиб при исполнении боевого задания. Король гламура настолько оказался потрясен известием о смерти любимого человека, что перестал веселиться и работать, передает mk.ru.

Журналистам рассказали в окружении Сергея, что он сильно переживает из-за случившегося и постоянно на связи с родственниками, которые живут на Байкале и откуда его племянник. Также шоумену пришлось принять непростое для себя решение — пока он не может петь и веселить публику, хотя всегда очень любил радовать зрителя.

«От работы Сережа пока отказывается. Буквально вчера ему предложили выступить на достойном мероприятии в Москве за очень солидный гонорар. Сережа даже слушать не стал. Сказал, что в данный момент не может петь и веселить публику», — заявили знакомые Зверева.

