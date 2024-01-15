«Никаких дач, машин»: как популярная певица Шведова осталась без денег

Певица Ирина Шведова призналась, что за свою карьеру не накопила большого состояния. В беседе с Пятым каналом, артистка объяснила, почему так произошло.

Звезда поделилась деталями своих финансов и рассказала, почему не удалось сохранить крупное состояние, заработанное на своей музыкальной карьере.

Исполнительница хитов «Белый вальс» и «Америка-разлучница» призналась, что благодаря своим популярным композициям она заработала значительные деньги. Тем не менее, в настоящее время она не может похвастаться крупным финансовым достатком, так как все заработанные средства тратила немедленно.

«Раздала кому-то на учебу, кому-то еще на что. Вот пока я зарабатывала много, ничего не складывала в кубышку, в чулок. Я живу сегодня. Никаких дач, машин», — рассказала Ирина.

Стоит отметить, что популярность Шведовой пришла в 1990-х годах, когда ее песни стали настоящими хитами. Однако в 2000-х годах ее популярность снизилась, и в 2020-м году, из-за пандемии, артистка столкнулась с финансовыми трудностями, вынужденная даже временно работать в такси. Тем не менее она не оставила музыкальную карьеру окончательно и вернулась к успехам, приняв участие в триумфальном музыкальном проекте на федеральном телеканале.