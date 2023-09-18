«Никаких цветов или подарков»: Буланова сделала откровенное признание о жизни с молодым мужем

Певица Татьяна Буланова, в июне вышедшая замуж за бизнесмена Валерия Руднева, призналась, что супруг не привозит цветы или подарки из поездок. Артистке не принципиально, чтобы муж возвращался с цветами.

Подробности семейной жизни пары узнал сайт Woman.ru.

«Никаких цветов или подарков. Знаете, как-то все некогда», - сказала певица.

По ее словам, супруг «все с работы на работу», она тоже часто бывает в поездках. Семья не сидит на месте и все время куда-то едет, признается исполнительница.

«Так что для меня не принципиально совсем, чтобы приезжал с цветами», — заключила Буланова.

В настоящее время она живет на два города: Руднев находится в Москве, Буланова в Санкт-Петербурге. Каждый любит свой город, и никто не готов уступать.

Певица говорит, что расстояние не влияет на жизнь семьи: супруги созваниваются и часто встречаются. «Мы не разлучаемся на недели», - добавила Буланова.

Напомним, она вышла замуж в третий раз. Муж на 19 лет младше. В настоящее время Буланова вынуждена мотаться к нему в Москву – супруг отказался жить на два города.