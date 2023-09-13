«Не знаю, что будет дальше»: Татьяна Буланова пожаловалась на мужа спустя три месяца после свадьбы
Татьяна Буланова рассказала, что ее муж оказался не готов жить на два города.
© Lomohov Anatoly/East News
Певица Татьяна Буланова спустя три месяца после свадьбы с Валерием Рудневым рассказала о сложностях в браке. По словам исполнительницы, супруг не согласился жить на два города – сама артистка вынуждена мотаться в Москву.
Подробности Буланова сообщила в выпуске программы «Мой герой» на ТВЦ.
«Пока не знаю, что там дальше будет, он не готов так жить на два города», - сказала знаменитость.
По словам Булановой, Руднев живет там, где она, то есть в Санкт-Петербурге. Певица добавила: «Но это пока, а что там дальше будет, не знаю».
Напомним, пара поженилась в начале июня. В начале сентября говорилось, что из-за работы Буланова почти не появляется дома. Супруги не смогли поехать в медовый месяц. Пока муж находится в Петербурге, артистка работает в Москве.