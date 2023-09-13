«Не знаю, что будет дальше»: Татьяна Буланова пожаловалась на мужа спустя три месяца после свадьбы

Певица Татьяна Буланова спустя три месяца после свадьбы с Валерием Рудневым рассказала о сложностях в браке. По словам исполнительницы, супруг не согласился жить на два города – сама артистка вынуждена мотаться в Москву.

Подробности Буланова сообщила в выпуске программы «Мой герой» на ТВЦ.

«Пока не знаю, что там дальше будет, он не готов так жить на два города», - сказала знаменитость.

По словам Булановой, Руднев живет там, где она, то есть в Санкт-Петербурге. Певица добавила: «Но это пока, а что там дальше будет, не знаю».

Напомним, пара поженилась в начале июня. В начале сентября говорилось, что из-за работы Буланова почти не появляется дома. Супруги не смогли поехать в медовый месяц. Пока муж находится в Петербурге, артистка работает в Москве.