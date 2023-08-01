«Истинное продолжение нашей Лизы»: что происходит с 11-летней дочерью Жеки после самоубийства матери

Шансонье и автор хита «Рюмка водки на столе» Жека, настоящее имя которого Евгений Григорьев, рассказал, как переживает смерть матери его 11-летняя. Елизавета покончила с собой, и это стало огромным потрясением для ее близких. По признанию музыканта, всей его семье по-прежнему тяжело, но они стараются поддерживать друг друга в этот тяжелый период.

По одной из версий, на момент смерти женщины ее ребенок находился дома, поэтому после всего произошедшего ему потребовалась помощь психолога. Сейчас же девочке уже лучше. Она старается отвлекаться от негативных мыслей и познавать новое. Жека рассказал, что пытается проводить с ней как можно больше времени. Сейчас они на отдыхе, и Мария (дочь Жеки и Елизаветы) находит много интересных занятий для себя.

«Мария осваивает полеты на мини-коптере, посудомоечную машинку, впервые сварила отцу макароны, собрала скворечник и кормушку для птиц, поучаствовала в стрижке газона. Крутая девочка, истинное продолжение нашей Лизы», - поделился шансонье в личном блоге.

Напомним, что после смерти жены музыканта появилась информация, что на протяжении 10-ти лет она страдала от психического расстройства. Странное поведение женщины замечали многие, но предпочитали об этом умалчивать.