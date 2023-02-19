«Приключения семьи продолжаются»: Кристина Орбакайте выступила с неожиданным заявлением

Почти все родственники актрисы и певицы Кристины Орбакайте из России уехали.

Алла Борисовна проживает в небольшой квартире в израильском Тель-Авиве с мужем и внуками, сын - Никита Пресняков снимает клипы, находясь в Соединенных Штатах Америки.

Однако Орбакайте не унывает. Совсем скоро, 30 марта 2023г. в большой прокат выходит четвёртая часть знаменитой романтической комедии «Любовь морковь: восстание машин».

Долгое время хранившая молчание Кристина Эдмундовна решила подогреть интерес к премьерному показу.

«В кино выходит наша новая «Любовь морковь», – пишет артистка в своей соцсети, – приключения семьи продолжаются.

По сюжету новой ленты постоянно конфликтующие супруги Голубевы внезапно просыпаются в телах роботов-экскурсоводов. Теперь, чтобы вернуться в свои тела, мужу и жене предстоит преодолеть противоречия и прийти к взаимопониманию. Вот только сами роботы, познав все прелести человеческого существования, уже не хотят меняться телами с людьми.