«Никак с ними не связан»: композитор Зацепин высказался об уехавших артистах

97-летний композитор Александр Зацепин, известный своей музыкой для фильмов Гайдая, поделился своим взглядом на ситуацию с артистами, которые решили уехать из России. Он поделился мнением с изданием aif.ru.

Знаменитость признался, что даже не задумывался об этих людях. Но все-таки рассказал о том, что думает по этому поводу.

«Вообще не думаю об этих людях, потому что никак с ними не связан. Каждый человек может жить в любом месте земного шара. Да, может. Но нужно ли переезжать сейчас, в такое время? Не уверен», – поделился мужчина.

Композитор отметил, что видит большую разницу между Парижем, в который он приехал в 80-е, и тем городом, который есть сейчас. Он был в столице Франции последний раз три года назад.

«Сейчас все изменилось — появились новые заведения, которые открывают иммигранты. В аптеках, кальянных, магазинах рядом с домом работают только иммигранты. Все поменялось», – заявил композитор.

Дочь звезды, которая живет во Франции, тоже отметила изменения. По ее словам, там сильно выросли цены на продукты, электроэнергию, бензин и многое другое.

Ранее мы писали о том, что уехавший из России актер Андрей Бурковский уже больше года проживает в США. Его многочисленные попытки продолжить карьеру за границей наконец привели к успеху – звезда сериала «Медиатор» вышел на сцену бруклинского театра.