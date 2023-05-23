Никак не успокоится: 37-летняя Ольга Бузова колко высказалась в адрес экс-избранников

Ольга Бузова считается самой популярной девушкой в стране. Любое действие певицы всегда обсуждается в Сети. Однако больше всего разговоров в медийном пространстве о личной жизни знаменитости. После громких расставаний Ольги с Тарасовым и Манукяном прошло уже много времени, однако она нередко про них беседует с журналистами. На этот раз в эфире шоу «Жара TV» Бузова вновь колко высказалась об экс-избранниках.

Во время съемок у Ольги спросили, кого бы она хотела видеть в футбольной команде. В качестве примера ведущий назвал Дмитрия Тарасова, однако такой вариант не устроил певицу. Девушка не только высмеяла спортсмена, но и прокомментировала его внешние данные. К слову, в адрес Давида Манукяна также было озвучено нелестное высказывание.

«Дмитрия Тарасова не берем: у него сложно с ножками, а тут спортивным надо быть. А Дава…Про него все забыли уже», — цитирует StarHit новое интервью Бузовой.

Ранее певица заявила, что в последний раз занималась сексом 2 года назад. Подробности смотрите здесь.