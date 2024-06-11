«Никак не смирится с возрастом»: Филипп Киркоров решился на изменения во внешности

Народной артист России Филипп Киркоров посетил праздник по случаю дня рождения 13-летней дочери певицы Ани Лорак Софии. На снимках с торжества пользователи Сети заметили у певца новые татуировки. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Светский хроник».

Для мероприятия Филипп Киркоров выбрал расписанную синими узорами белую рубашку и обувь в тон. Также исполнитель хита «Просто подари» надел белые джинсы с вырезами, сквозь которые можно было заметить нечто похожее на татуировки на ногах певца. Дополнил образ артиста шейный платок и ремень люксового сегмента.

Интернет-пользователи принялись обсуждать новые изображения на теле Филиппа Киркорова. Однако кто-то предположил, что это колготки. Большинство подписчиков отметили, что татуировки смотрятся несуразно на 57-летнем артисте.

«Седина в бороду, как говорится», «Все никак не смирится со своим возрастом», «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», — написали в комментариях под публикацией.

Сам Филипп Киркоров признавался, что раньше он не одобрял различные рисунки на теле, но с годами поменял взгляды. Теперь певец считает, что они могут быть не только красивыми, но и иметь смысл. На данный момент у артиста есть татуировки со своим лицом, фамильным гербом, именами детей и его собственным. Также на пальцах у него набито слово King с отсылкой к званию, которое он сам себе дал еще много лет назад.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров заявил о намерении сделать себе новые татуировки.