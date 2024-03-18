Набивший свое лицо на спине Киркоров заявил, что не намерен останавливаться

Певец Филипп Киркоров заявил, что собирается сделать себе новые татуировки. Недавно он продемонстрировал, что набил себе на спине собственный портрет, и, как стало известно, это далеко не предел.

По признанию исполнителя хита «Снег», раньше он не особо хорошо относился к рисункам на теле. Но с годами поменял взгляды и понял, что они могут быть не только красивыми, но и иметь смысл. Так, теперь у него есть тату со своим лицом, фамильным гербом, именами детей и его собственным. Также на пальцах у него набито слово King с отсылкой к званию, которое он сам себе дал еще много лет назад.

В шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ, в котором Киркоров принимает участие, он заявил, что начал задумываться о татуировках всерьез, когда ему исполнилось 50 лет. И теперь, когда Филипп узнал, какими они могут быть на его теле, он не намерен останавливаться. Так что вполне вероятно, что в скором времени певец покажет новые творения тату-мастеров.

Напомним, что эксперименты со внешностью Киркоров стал проводить около двух лет назад. Он несколько раз менял прическу, гардероб, а также неоднократно обращался к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову ради тела мечты.

Ранее Филипп Киркоров посетил прощание с актером Александром Ширвиндтом в Москве и рассказал о встрече с ним в сентябре.