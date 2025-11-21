«Никак не получается»: Филипп Киркоров не соблюдает рекомендации медиков и отказывается от лечения

В окружении певца Филиппа Киркорова рассказали, что он не соблюдает рекомендации медиков и отказывается от лечения. Виной всему работа. По словам источника Telegram-канала «Свита короля», у артиста пока нет времени для правильного восстановления.

Несколько месяцев назад Филипп получил ожог руки на концерте, после чего у него развились осложнения. На время вокалист даже сделал паузу в карьере и перестал появляться на светских мероприятиях. Но сейчас Киркоров утверждает, что полностью вылечился. Впрочем, все равно поклонники продолжают за него переживать.

В команде Филиппа признались — медики дали ему рекомендации, чтобы не запускать свое здоровье. Однако певец их не соблюдает.

«Филипп - настоящий артист, он без сцены и съемок не может. Тем более, перед новогодними праздниками горячая пора. Думаю, уже после праздников он выделит время на процедуры, а сейчас никак не получается», - рассказал источник.

К слову, на недавнем мероприятии Филипп не смог самостоятельно спуститься с лестницы. Приблизившись к ступеням, он оперся на охранника.

