«Я всегда говорю правду, другим себя не представляю»: Филипп Киркоров высказался о своем непростом характере

Певец Филипп Киркоров заявил, что не собирается менять свой характер. В разговоре с Super.ru артист признался, что всегда говорит правду в лицо, и хочет оставаться честным.

По словам Филиппа Киркорова, он человек с «характером», и не стремится менять себя. Певец объяснил: он всегда говорит то, что думает, и не намерен быть фальшивым с друзьями и коллегами.

«Характер, он не меняется, он какой есть, он может просто угасать, его можно разогнать и разогреть, как пламя и огонь. Но его уже не поменять, не изменить. Зачем? Я себя другим не представляю. Я всегда говорю правду, всегда говорю то, что думаю. Я всегда честен перед всеми, перед своими коллегами, друзьями», — заявил Филипп Киркоров.

При этом артист подчеркнул, что в нынешнее время прямолинейность не всегда уместна: «Сегодня, может, такое время, что лучше иногда просто промолчать — за умного сойдешь. Пока еще».

Ранее депутат Госдумы Нина Останина выступила против того, чтобы дети брали пример с Филиппа Киркорова. Политик заявила, что певец и другие артисты «должны обладать внутренней культурой, которая являла бы собой образец во всем». Артиста же она назвала человеком «в перьях».