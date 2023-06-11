Никак не избавишься: что случилось с замком Пугачевой

Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным* (признан иноагентом в РФ) оказалась в затруднительном положении. Особняк в деревне Грязь не получается продать, потому что на фоне долгов был наложен арест. Также замок нельзя на кого-то переписать.

Оказалось, что ещё в 2018-м году Галкин* разбирался и ходил в суды. Суммы задолженностей были небольшими, но просрочки возникали, поэтому приставы взялись за дело.

Около пяти лет четыре тысячи квадратов в Грязи находятся под арестом. Звездную пару это не волновало до того момента, как они решили избавиться от недвижимости. Теперь приходится столкнуться с суровым ударом от налоговой системы.

Ранее мы писали, что Садальский назвал Пугачеву «пережеванным пирожком».