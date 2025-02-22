«Ничуть не жалею»: певица Азиза переехала из Москвы

Лидирующая в рейтинге участников известного телевизионного конкурса певица Азиза раскрыла свой секрет успеха. 60-летняя артистка считает, что удачу ей принес переезд за город.

Звезда несколько лет живет за городом. По словам Азизы, после переезда у нее начались положительные изменения.

«Уехала из Москвы и ничуть не жалею. За это время со мной произошли большие изменения. Эффект, как говорится, налицо: то есть на лице», - приводит слова знаменитости mk.ru.

Жизнь за городом повлияла на настроение Азизы, ее моральное и физическое состояние. Большую часть времени певица проводит на природе, напитывая душу свежим воздухом и лесом. Артистка наслаждается пением птиц и ходьбой по траве – как только появляются первые ростки, она снимает обувь.

В Москву Азиза выбирается исключительно по делам. На дорогу у нее уходит около 40 минут. Но в столице ей как можно скорее хочется вернуться домой.

Ранее певица призналась, что рассталась с мужем-итальянцем из-за отказа покидать Россию. Подробнее читайте здесь.