88-летняя актриса Светлана Немоляева назвала себя «липовым пенсионером» и рассказала, что продолжает работать в театре. Народная артистка РСФСР при этом отказалась отвечать на вопрос, довольна ли она размером пенсии.

Немоляева играет в спектаклях театра имени Владимира Маяковского. Она задействована в постановках «Бешеные деньги», «Таланты и поклонники», «Истории» и других.

«Я пока липовый пенсионер. Естественно, что я получаю пенсию, но я и работаю», - сказала Немоляева изданию Teleprogramma.org.

Актриса признается, что работает по зову души. При этом Немоляева не захотела отвечать на вопрос, хватает ли ей пенсии.

«Вы знаете, мне этот вопрос не очень нравится. Он некорректный. Я живу нормально», - поделилась актриса.

Она добавила, что благодаря работе «все хорошо», и посоветовала позвонить актерам, которые живут на пенсию.

Ранее 60-летняя певица Анастасия сообщила, что осталась без пенсии. Артистка не может подтвердить трудовой стаж, так как документы сгорели при пожаре в ее доме в 2014 году.