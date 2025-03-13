«Ничто не предвещало беды»: как себя чувствует после операции Виктор Сухоруков

Актер Виктор Сухоруков восстанавливается после операции и инфаркта. О его состоянии рассказала редактор отдела культуры «МК» Марина Райкина.

В беседе с журналистами она заявила, что «ничто не предвещало беды». Однако перед отъездом в Саратов Сухорукову стало плохо: у него пошла из носа кровь. Остановить ее самостоятельно не получилось, передает Telegram-канал Московский Комсомолец.

«Вызвал врачей, те тоже не могли остановить кровотечения и отвезли в больницу. Пришли к выводу, что у него колоссальные неполадки с сердцем и нужно делать операцию», — рассказала Райкина.

Также редактор отдела культуры заявила, что народный артист России шлет всем привет. К актеру, по ее словам, возвращаются его характерная энергия и темперамент.

Ранее Евгений Петросян вышел на связь после сообщений о госпитализации. Он заявил, что «слухи о его смерти преувеличены».