«Ничему жизнь не учит»: на Решетову обрушилась новая волна хейта после ее интервью

Анастасия Решетова дала интервью стилисту Алеко, в котором рассказала, как справилась с травлей в Сети после слухов о ее связи с бывшим мужем Алсу Яном Абрамовым. Подписчики экс-возлюбленной Тимати считают, что она пользуется скандалом в своих интересах, чтобы заполучить внимание.

В Сети уверены: Решетова пошла интервью, чтобы прославиться на скандале. Подписчики считают, что Анастасия заслужила хейт, если она действительно состояла в отношениях с Абрамовым.

«Кольцо надела, типа не просто любовница?», «Дать оправдательное псевдоинтервью другу-костюмеру — это прям сильно!», «Ну ничему жизнь не учит», «Говорили, что у Алсу нет энергии… Так ее и здесь нет», — написали в комментариях под видео.

Подписчики также отметили, что интервью дают только при желании пропиариться или отбелиться. По их словам, Решетова пытается получить славу на чужом несчастье.

Модель считали возможной любовницей предпринимателя, с которым недавно развелась Алсу после 18 лет брака. Певица сама намекала на связь Решетовой с экс-супругом.

Напомним, в интервью Анастасия рассказала, как пережила кибербуллинг в Сети. На ее слова незамедлительно отреагировала Алсу на своей страничке в социальных сетях. Звезда процитировала цитату из Корана.