Ничем не помогла: раскрыты подробности личного разговора Пугачевой и Орбакайте

Кристина Орбакайте находится в сложном положении из-за уезда ее матери Аллы Пугачевой в Израиль. Находясь в центре слухов, Орбакайте также начала получать хейт по поводу своих профессиональных навыков.

Однажды Пугачева высказывалась насчет талантов дочери. Творчество она оценивала не только как мать, но и как наставник. Артистка признавалась, что сначала у Орбакайте было сложно с пением, однако девочка была довольно целеустремленной.

Также Пугачева уверяла, что никак не пробивала для Орбакайте путь в эстраду. Напротив, она считает, что так бы помешала дочери.

Ранее мы писали, что Пугачева обживается на «израильской Рублевке».