«Ничего я так в жизни не желала, как его»: раскрыта многолетняя ложь молодой жены Петросяна

Юморист Евгений Петросян три года назад женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. У них родился сын Ваган, а девушка стала настоящей звездой соцсетей. Она активно ведет личный микроблог, где рассказывает о своей жизни. На днях она поделилась новыми подробностями, но внимательные поклонники уличили ее во лжи.

Знаменитость всегда с радостью отвечает на вопросы фанатов. Один из них поинтересовался, заведет ли Татьяна питомца, если маленький Ваган сильно этого захочет. Многим показалось, что девушка ответила слишком резко. Она отметила, что является аллергиком, а домашнее животное – слишком большая ответственность. Только когда питомец будет безопасен в первую очередь для нее, тогда она подумает над этим вопросом.

Далее шатенка отвечала на другие вопросы, один из которых был про самый желанный подарок. Брухунова вспомнила, как отец преподнес ей долгожданный презент.

«Мой Принц. Чистокровный сиамец, которого мне подарил папа на пятилетие. Никогда и ничего я так в жизни не желала, как его», — поделилась Татьяна в личном микроблоге.

Пользователи Сети обратили внимание на противоречивые заявления Татьяны. Некоторые решили, что звездная мама просто не хочет видеть животных в доме. Сама же в детстве была рада любимцам.

Ранее мы писали о том, как молодая жена Петросяна вернулась из поездки в Турцию и заговорила о ссорах с мужем.