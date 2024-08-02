«Думал, что ребенок мой»: Михаил Казаков высказался о родстве с дочерью

Михаил Казаков заявил, что не является родным отцом своей дочери.

Звезда сериала «Папины дочки» раскрыл серьезную тайну. Артист узнал, что дочь Виктория не приходится ему родной. По этой причине в его семье разгорелся настоящий скандал.

Дело в том, что Михаил и Елена в начале романа приняли решение, связанное со свободными отношениями. В таком случае они могли устраивать интрижки с другими людьми, не называя это изменой. Далее у пары появилось двое детей. Однако артист отказался делать ДНК из-за уверенности в том, что он является родным отцом детей.

В скором времени слухи дошли до самой дочери Виктории. Ее стали дразнить из-за этого в школе. Но Михаил уверил девочку в том, что это неправда.

«Думал, что ребенок мой. Оказалось, не мой... Ребенок приходит со школы и говорит: "Я что, не твоя дочь? Даже одноклассники спрашивают". А я же не скажу ребенку: "Надо пойти анализ сделать, потому что мы с твоей мамой были в свободных отношениях"», — признался 36-летний Казаков.

Когда девочка повзрослела, она узнала правду. Оказалось, что актер воспитывал ее как родную дочь. В итоге, их общение сошло на нет, но не от обиды за ложь, а из-за домашней тирании со стороны Михаила. Подробности сообщает StarHit.

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