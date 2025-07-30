«Ничего такого никогда не было»: внучка Михаила Боярского высказалась об угрожающих ее репутации домыслах

Внучка актера Михаила Боярского, Екатерина, опровергла свое участие в фильмах с рейтингом «18+». Девушка назвала все слухи об этом фейком и попыткой раскрутить чужие Telegram-каналы, пишет «7Дней.ru».

Ранее в Сети появилась информация о том, что внучка 75-летнего исполнителя роли д'Артаньяна якобы снялась в фильме для взрослых. По словам Екатерины, она до последнего не хотела обсуждать эту тему. Но после того, как некоторые стали верить грязным домыслам, она не могла больше молчать, поскольку ее репутация оказалась под угрозой.

«Да, это фейк! Очередной байт от людей, которые выдумывают подобное ради раскрутки своих закрытых каналов. Ничего такого никогда не было и не будет! Думала, что это и так понятно. Надеюсь, теперь точно», — сказала Боярская.

Сейчас 26-летняя Екатерина активно строит музыкальную карьеру. Ее знаменитый дедушка никак ей в этом не помогает. Сам Михаил Сергеевич считает, что известная фамилия не «проталкнет» внучку в шоу-бизнес, а наоборот, будет только мешать.

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