Муж Боярской Максим Матвеев восхитил поклонниц мускулистой фигурой на съемках сериала

Актер Максим Матвеев снимается в сериале «Полдень» по роману Стругацких. На кадрах муж Елизаветы Боярской предстал без футболки, показывая мускулистую фигуру. В соцсетях восхитились спортивной формой звезды.

Началась работа над первой экранизацией культового романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике» — фантастического сериала «Полдень». В сети появились первые кадры со съемочной площадки, где запечатлены исполнители главных ролей: Максим Матвеев, Юрий Колокольников и Юлия Снигирь.

Максим Матвеев появился на съемках с длинными волосами и атлетическим телосложением, полностью соответствующим образу его персонажа. Актер поделился, что его герой Абалкин — «глубоко несчастный человек».

«Без объяснения причин, руководствуясь достаточно умозрительными доводами, его выбрали быть аутсайдером, отшельником, лишили единственного любимого человека и запретили возвращаться домой», – цитирует актера Кино Mail.ru.

Матвеев раскрыл философский подтекст истории. Он считает, что это история про безответственность по отношению к ближнему.

Ранее актер Максим Матвеев заговорил о трудностях в семье фразой «я в растерянности».