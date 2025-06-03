«Ничего такого не случилось, никто не умер»: Степан Меньщиков рассказал о сыне, который оказался ему неродным

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков откровенно рассказал о сыне, который оказался ему неродным. В эфире подкаста «Переговорка» на «Радио 1» с продюсером Георгием Иващенко шоумен признался: несмотря ни на что, он считает Ивана своим ребенком, и между ними теплые отношения.

Несколько лет назад в одном из телешоу Степан Меньщиков узнал, что сын Иван от первого брака был рожден не от него. Однако этот факт никак не повлиял на отношения артиста с мальчиком: «Я его люблю по-прежнему. Ребенок ни в чем не виноват». Шоумен простил жену Евгению Шамаеву, поскольку и сам «не святой», но они все равно расстались. С Иваном же артист продолжил тепло общаться.

«После того как я узнал, что Ванька по крови не мой, я сказал жене, что ничего такого не случилось, никто не умер, никто не заболел, никто в тюрьме не сидит. Я сказал, что прощаю ее, я ведь тоже не ангел. Она ответила, что ей не надо моего прощения, что я не герой ее романа и она меня не любила», — поделился Степан Меньщиков.

По словам экс-участника «Дома-2», мальчик знает всю правду и продолжил поиски родного отца.

«Ваня все знает, ему уже 12 лет, он умный парень. Он искал родного отца, звонил ему с моего телефона. Я спросил у него: ты что, коллекционируешь отцов, что ли?!» — рассказал телеведущий.

После развода Степан Меньщиков так и не смог наладить личную жизнь: со второй супругой он также расстался. У пары есть общая дочь Степания, они поддерживают хорошие отношения и не держат зла друг на друга.

«Спасибо тебе, Степан, за дочку. По всему миру много женщин, которые сами воспитывают детей, без помощи пап. И я тоже справлюсь», — обращалась к шоумену Ангелина Монах.

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