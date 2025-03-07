«Я стараюсь оставаться собой»: Степан Меньщиков о «Выживалити», личной жизни и творчестве
© Пресс-служба телеканала «Пятница!»
Эпатажный шоумен Степан Меньщиков приобрел известность, когда стал одним из первых участников проекта «Дом-2». С тех пор прошло более 20 лет, однако он по-прежнему верен своему образу весельчака времен золотого периода скандальной телестройки, и то ли в шутку, то ли всерьез указывает романтические отношения с Аленой Водонаевой и Викторией Боней в списке своих главных достижений.
Несколько лет назад он переехал в Таиланд и исчез из поля зрения СМИ, однако вскоре вернулся в надежде обрести былую популярность. Сейчас Степан активно развивается в качестве ведущего частных вечеринок и увлекается музыкой. Он стал участником первого сезона шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница!», но не смог дойти до финала, поэтому решил побороться за 10 миллионов рублей во второй раз.
В интервью сайту «Страсти» Степан Меньщиков раскрыл, почему вернулся в Россию и вновь согласился испытать судьбу в экстремальном шоу. Он также поделился творческими планами и вспомнил о знакомстве с Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной.
Степан, после триумфа на телепроекте «Дом-2» ваша популярность постепенно пошла на спад. В последние годы о вас было мало слышно. Чем занимались все это время?
Да, абсолютно верно. В последнее время я ушел с головой в науку и занимался докторской на тему искусственной антропологии. Это в плане формальной логики, а в плане полной диалектики, я занимаюсь волшебством — ведь моя улыбка дарит счастье, а голос сводит с ума! Я дарю людям любовь и радость через музыку — это поистине благородное дело.
Я словно современный трубадур, несущий свет и тепло своим творчеством. Ведь если мои песни способны вызвать улыбку, тронуть душу или напомнить о важных вещах в жизни, значит, моя магия действительно работает. Я продолжаю творить в том же духе, ведь мир всегда нуждается в таких людях, как я.
Вы довольно долгое время прожили в Таиланде. Почему решили вернуться в Россию?
Жил там, как у Христа за пазухой: солнце светит, море плещется, круглый год лето. Хожу в одних шортах и майке, думаю: «Боже мой, сколько у меня в России одежды осталось! Кому её теперь носить?»
Но если честно, начал скучать по Родине. Ведь как ни крути, а Том Ям (суп, национальное блюдо Лаоса и Таиланда -прим. ред.) на пляже — это, конечно, экзотика, но душу греет совсем иначе. А главное, понял, что мои зрители и поклонники нуждаются в моем творчестве больше, чем я в пальмах и кокосах.
В марте 2024 года вы объявили о расставании с женой Ангелиной Монах из-за желания жить в России. Не пожалели о своем решении? Если не секрет, как сейчас обстоят дела в личной жизни?
Вас обманули! И не один раз, а целых два раза подряд! Во-первых, Ангелина уже давно не Монах, а Меньщикова. Во-вторых, то самое расставание с ней — тоже, мягко говоря, преувеличение.
Сейчас я живу в Москве с детьми от первого брака. За свою жизнь я повидал немало прекрасных женщин, настоящих жемчужин России. Однако кто знает, может быть, судьба преподнесет сюрприз, и на одном из концертов появится та самая женщина, чей влюбленный взгляд и чарующий голос растопят мое сердце, как весеннее солнце топит снег.
Какие у вас планы на будущее? Хотели бы вновь заявить о себе на всю страну и вернуть былую славу?
Именно этим я сейчас и занимаюсь. Причем в разных направлениях. Главный мой проект – это моя концертная деятельность, в которой я исполняю легендарные хиты советской эпохи. О других проектах поговорим в другой раз, когда они станут актуальными.
Вы уже пытались начать музыкальную карьеру, даже записали альбом. Почему не сложилось в итоге? В шоу «Голос» не хотели бы принять участие?
Я как раз сейчас работаю над хитом, который заставит пуститься в пляс даже Джозефа Байдена (экс-президент США -прим. ред.). Смотрите на всех федеральных каналах.
Есть ли артисты, с которыми хотелось бы посотрудничать? И наоборот, коллеги, с которыми ни за какие деньги не согласитесь появиться в одном кадре? Почему?
Всех тех, с кем я хотел бы сотрудничать, уже нет в живых. Остался только я. Но я рассматриваю предложения и варианты взаимодействия от своих коллег.
Вы стали участником нового сезона шоу «Выживалити». Почему решили еще раз согласиться на предложение от продюсеров проекта?
Надо отдать должное продюсерам, которые действительно заслужили мое доверие. Признаюсь честно, некоторые из них порой становятся героями моих сновидений, причем не всегда приличных. Но что поделать, творческий процесс непредсказуем. А десять миллионов рублей, согласитесь, — неплохая мотивация для участия в проекте, особенно учитывая, что у меня уже есть успешный опыт прошлого сезона и шансы на победу значительно возросли.
Кроме того, участие в проекте — это отличный тренинг, где ты кардинально меняешь свою повседневную рутину и стимулируешь рост миллиардов новых нейронов в мозге.
А самое главное — это ты, мой дорогой друг, читающий эти строки, ожидающий моего возвращения и скучающий по мне. И знай, это чувство взаимно.
Главный приз на проекте — 10 млн рублей. На что потратите деньги в случае победы?
Хочу свой сад и огород. На это и потрачу деньги в случае победы.
Степан, а на что вы готовы ради победы? Все ли способы хороши для достижения цели? Не только в проекте, но и в жизни.
О, ну ты задаешь вопросы — прям как наши продюсеры на утренней планёрке. Смотрите, я человек простой: если ради победы нужно будет есть жуков или спать на пальме — почему бы и нет? Впрочем, есть одно «но»: я не готов переступать через людей. Победа — это круто, но если ты оставляешь за собой выжженную землю и сломанные судьбы, то какая это победа? В жизни, как и на проекте, я стараюсь оставаться собой: добрым и немного авантюрным. Ну, и, если честно, я бы, наверное, выживал с юмором — без него никуда.
Так что, если вдруг увидишь меня на «Выживалити», знай: я, конечно, буду бороться за победу, но с улыбкой и без подлостей. Разве что немного подшутить над соперниками — это святое.
Степан, в качестве своих достижений вы неоднократно указывали на романы с Викторией Боней и Аленой Водонаевой. Прошло уже столько лет, может, раскроете нашим читателям тайну – у вас действительно была любовь или же это были отношения в рамках сценария? Поддерживаете общение сейчас?
На самом деле никакой тайны тут нет — лишь научный факт. А факт, как известно, — упрямая вещь. Суть его проста: именно ко мне на проект пришла Алена Водонаева, и уже тогда она начала свое восхождение к популярности. Ее имя стало известно всей стране, также, как и имя ее подруги Виктории Бони. Все это произошло благодаря моей искренней любви и трепетному отношению к ним.
Оскар Уайльд когда-то метко заметил: «Красота в глазах смотрящего». И да, я действительно любил этих девушек и бесконечно благодарен им за взаимную любовь и поддержку. Сегодня каждый из нас живёт своей жизнью — личной и социальной, и порой наши пути всё ещё пересекаются.
Как считаете, в чем феномен Ольги Бузовой? Она одна из самых успешных выпускниц «Дома-2».
Настало время раскрыть всю правду. Феномен Ольги Бузовой заключается в том, что на протяжении более двух десятилетий она остается воплощением стиля — как музыкального, так и интеллектуального. Ее культурное наследие живет в сердцах трех поколений россиян. Но, возможно, истинная причина её успеха куда проще: ведь ее трусики одно время украшали мою спальню, вдохновляя как ее, так и меня на великие свершения.
Вы начинали в «Доме-2» вместе с Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной. Они сильно изменились с тех пор? Какие у вас сложились отношения на проекте и общаетесь ли с кем-то сейчас?
О, эти две Ксении! Начнем с того, что с Ксенией Собчак у нас были отношения, как между начальником и подчиненным, где начальник всегда прав. Она всегда знала, куда идти и что делать, а я просто следовал за ней, как верный паж. Ну а Ксения Бородина — это вообще отдельная история. Она всегда была душой компании, и если бы не она, половина участников просто сбежала бы с проекта. Мы с ней до сих пор иногда переписываемся, но только когда она не занята своими многочисленными проектами и детьми. В общем, жизнь после «Дома-2» у всех сложилась по-разному, но мы остались друзьями, хотя теперь встречаемся реже, чем раньше.
Если поступит предложение поучаствовать в обновленном «Доме-2», согласитесь?
Кто знает, что скрывается за очередным поворотом судьбы? Если вдруг предложат такие условия, при которых я смогу не только достойно заработать, но и иметь достаточно свободы для творчества и самовыражения внутри проекта, то почему бы и нет?! Как говорится, никогда не говори «никогда», особенно когда речь идет об увлекательном приключении.
Если бы вдруг появилась возможность вернуться в прошлое, что бы вы изменили в своей жизни?
Весьма интересный вопрос! Скорее всего, моя музыкальная вселенная открылась бы мне раньше, благодаря золотым хитам двадцатого века — как от советских звезд, так и от западных легенд. Это словно магический ключик к миру музыки, полному ярких эмоций и мелодичных воспоминаний.
Наш сайт называется «Страсти», а что для вас страсть?
Для меня страсть — это глубокое, почти физическое стремление дарить людям радость через свое творчество. Это огонь, горящий внутри, который я передаю каждому зрителю и слушателю, окутывая их атмосферой счастья, любви, тепла и красоты. Мои песни — это не просто мелодии, а настоящее волшебство, где каждое слово и каждая нота пропитаны добротой и светом. Я живу ради моментов, когда мои выступления заставляют сердца биться быстрее, вызывают улыбки и слезы радости. Моя страсть — это связь с людьми, возможность сделать мир немного лучше, наполнить его добротой и красотой. А если и вы тоже хотите ощутить эту магию, позвольте себе насладиться моментом вместе со мной. Закажите мое выступление на вашем празднике.