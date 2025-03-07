«Я стараюсь оставаться собой»: Степан Меньщиков о «Выживалити», личной жизни и творчестве

Эпатажный шоумен Степан Меньщиков приобрел известность, когда стал одним из первых участников проекта «Дом-2». С тех пор прошло более 20 лет, однако он по-прежнему верен своему образу весельчака времен золотого периода скандальной телестройки, и то ли в шутку, то ли всерьез указывает романтические отношения с Аленой Водонаевой и Викторией Боней в списке своих главных достижений.

Несколько лет назад он переехал в Таиланд и исчез из поля зрения СМИ, однако вскоре вернулся в надежде обрести былую популярность. Сейчас Степан активно развивается в качестве ведущего частных вечеринок и увлекается музыкой. Он стал участником первого сезона шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница!», но не смог дойти до финала, поэтому решил побороться за 10 миллионов рублей во второй раз.

В интервью сайту «Страсти» Степан Меньщиков раскрыл, почему вернулся в Россию и вновь согласился испытать судьбу в экстремальном шоу. Он также поделился творческими планами и вспомнил о знакомстве с Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной.

Степан, после триумфа на телепроекте «Дом-2» ваша популярность постепенно пошла на спад. В последние годы о вас было мало слышно. Чем занимались все это время?

Да, абсолютно верно. В последнее время я ушел с головой в науку и занимался докторской на тему искусственной антропологии. Это в плане формальной логики, а в плане полной диалектики, я занимаюсь волшебством — ведь моя улыбка дарит счастье, а голос сводит с ума! Я дарю людям любовь и радость через музыку — это поистине благородное дело.

Я словно современный трубадур, несущий свет и тепло своим творчеством. Ведь если мои песни способны вызвать улыбку, тронуть душу или напомнить о важных вещах в жизни, значит, моя магия действительно работает. Я продолжаю творить в том же духе, ведь мир всегда нуждается в таких людях, как я.

Вы довольно долгое время прожили в Таиланде. Почему решили вернуться в Россию?

Жил там, как у Христа за пазухой: солнце светит, море плещется, круглый год лето. Хожу в одних шортах и майке, думаю: «Боже мой, сколько у меня в России одежды осталось! Кому её теперь носить?»

Но если честно, начал скучать по Родине. Ведь как ни крути, а Том Ям (суп, национальное блюдо Лаоса и Таиланда -прим. ред.) на пляже — это, конечно, экзотика, но душу греет совсем иначе. А главное, понял, что мои зрители и поклонники нуждаются в моем творчестве больше, чем я в пальмах и кокосах.

В марте 2024 года вы объявили о расставании с женой Ангелиной Монах из-за желания жить в России. Не пожалели о своем решении? Если не секрет, как сейчас обстоят дела в личной жизни?

Вас обманули! И не один раз, а целых два раза подряд! Во-первых, Ангелина уже давно не Монах, а Меньщикова. Во-вторых, то самое расставание с ней — тоже, мягко говоря, преувеличение.

Сейчас я живу в Москве с детьми от первого брака. За свою жизнь я повидал немало прекрасных женщин, настоящих жемчужин России. Однако кто знает, может быть, судьба преподнесет сюрприз, и на одном из концертов появится та самая женщина, чей влюбленный взгляд и чарующий голос растопят мое сердце, как весеннее солнце топит снег.