«Ничего святого!»: Филипп Киркоров похвастался куличом за 100 тыс. рублей и нарвался на критику

Певец Филипп Киркоров похвастался двухкилограммовым дизайнерским куличом за 100 тыс. рублей и нарвался на критику в Сети. Многие возмутились, что артист, купивший столь дорогое угощение на Пасху, «утратил связь с реальностью».

Перед Пасхой Филипп Киркоров приобрел авторский кулич дизайнера и ресторатора Дениса Симачева стоимостью 100 тыс. рублей. Двухкилограммовый десерт с начинкой «дубайский шоколад» и лесными ягодами с верхушкой из съедобной бумаги в форме церковного купола пришелся по вкусу «королю эпатажа».

«Красота неимоверная, просто лепота», — заявил Филипп Киркоров.

Однако пользователи Сети не оценили стремление артиста к роскоши. Одним не понравилось название кулича, не имеющего отношения к православию, а другие возмутились стоимостью угощения. Некоторые и вовсе обвинили Филиппа Киркорова в «утрате связи с реальностью».

«Паска цыганского барона прям», «Как-то не по-христиански за сотку впаривать», «Когда думала, что нормально зарабатываешь, а оказалось, что всего на два кулича», «Ничего святого!», «Филипп, Вы окончательно утратили связь с реальностью?!» — пишут в Сети.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров вышел в свет с розовым бриллиантом размером с перепелиное яйцо. Певец заявил: «Конечно, он не поддельный. Я не столь богат, чтобы покупать дешевые вещи».