«Ничего святого»: 103 тысячи россиян подписали петицию за лишение Киркорова звания народного артиста

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил об участии в суде между певицей Любовью Успенской и артистом Филиппом Киркоровым. Он поддержал исполнительницу и рассказал, что 103 тысячи россиян подписали петицию о лишении Киркорова звания народного артиста России.

Об этом Бородин рассказал в Telegram-канале.

«Сегодня участвовал в суде, поддержал Любовь Успенскую, которая судится с Киркоровым. Предоставил суду нашу петицию. 103000 граждан нашей страны подписали её, чтобы Киркорова лишили звания народного артиста России», - заявил глава ФПБК.

Он признался, что смеялся, услышав в суде заявление юристов Киркорова о том, будто певец накачал ягодицы в спортивном зале.

«Этот человек даже здесь наврал. Ничего святого», - поделился мнением Бородин и задался вопросом, какое уважение к Киркорову может быть со стороны общества.

Ранее стало известно, что телеканал МУЗ-ТВ удалил выпуск шоу, из-за которого Успенская подала на Киркорова в суд, требуя 10 млн рублей. Ее адвокат Елена Сенина сообщила, что сторона певца отказалась от мирового соглашения. Документ предусматривал примирение без материальных условий.