«Ничего своего»: жену Владимира Преснякова обвинили в плагиате

Певец Владимир Пресняков счастлив в браке с Натальей Подольской. Она успевает совмещать заботу о муже, воспитание сыновей с карьерой певицы и телеведущей. Пока одни интересуются, откуда у красавицы столько энергии, другие критикуют ее. Хейтеры считают, что исполнительница копирует своих коллег.

Последние несколько месяцев певица работает над своим шоу «Ваша Наташа». Подольская приглашает в студию звездных гостей, с которыми обсуждает различные темы. Поклонники довольны интервью артистки, но некоторые пишут, что она совсем не подходит для этой роли. Якобы кроме Натальи есть множество других более интересных интервьюеров.

«Не знаю ни время, ни канал», «Повторяете за «Света вокруг света». Ничего своего придумать не можете, «На каком канале? Ни разу не видела вашу передачу», – пишут в комментариях.

Артистка не отвечает на высказывания пользователей Сети, а продолжает работать. Недавно она вернулась с отдыха, который провела вдвоем с мужем на Мальдивах. Звездные супруги не стали брать детей в путешествие, а устроили себе еще один медовый месяц. После возвращения их ждал неприятный сюрприз. Мы писали о том, как сыну пары ударили ногой в глаз во время их отсутствия в России.