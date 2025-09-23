«Эффект прооперированного лица»: что скрывает 61-летняя Маша Распутина

«Нос- центр лица. Он первый притягивает внимание. У Распутиной нос неестественно узкий. А это всегда является признаком ринопластики. Также у Маши сильно высоко подняты брови. Ботоксом это сделать невозможно. Вероятно, была проведена эндоскопическая подтяжка верхней зоны лица. Также, я предполагаю, что имела место и пластика век, так как у Распутиной они идеальны – как верхние, так и нижние. С возрастом кожа становится менее эластичной, появляются морщинки, периорбитальные грыжи в виде мешочков. У Маши этого нет. Скорее всего, ее спасает блефаропластика. Также у певицы четкий овал лица. С возрастом он у всех начинает «заплывать», откладывается жировая клетчатка, провисает кожный чехол, шейно-подбородочный угол сглаживается, образуются выраженные брыли. Тем более, что строение лица у Маши такое, что брыли должны были уже в 50 лет потихонечку образовываться. Но у Распутиной этого нет, скорее всего, благодаря SMAS-лифтингу –подтяжке нижней зоны лица и шеи»