«Эффект прооперированного лица»: что скрывает 61-летняя Маша Распутина
© Starface.ru
Певица Маша Распутина обладает неординарной внешностью и никогда не скрывает, что для сохранения молодости нередко обращается к косметологам. А вот к пластической операции, по словам исполнительницы хита «Играй, музыкант» прибегла лишь однажды. Так ли это на самом деле, сайт «Страсти» поинтересовался у звездного пластического хирурга Сергея Свиридова.
«У Маши Распутиной в 61 год практически нет признаков старения. Действительно, косметологии на ее лице более, чем достаточно. Это видно по объемам скул, губ, ботоксу в области лба и вокруг глаз, которые имеют характерные признаки снижения мимической активности. Скулы у нее ярко выраженные, подчеркнутые. Это говорит о том, что филлеры были применены для увеличения их объема. Потому что с возрастом наблюдается атрофия средней зоны лица в виде уплощения щечного комка. Эта зона становится менее наполненной и как раз-таки либо липофилингом, либо филлерами этот объем можно восполнить. Также тут нельзя отрицать контурную пластику губ. Мы видим, что их объем увеличен. Я бы даже сказал, что есть определенные явления фиброза. Как правило, ему способствуют многократные инъекции в области губ»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
По словам артистки, в свое время пластический хирург помог ей убрать второй подбородок, который у нее появился в результате гормонального дисбаланса после родов. Однако, Сергей Свиридов предполагает, что на самом деле операций у певицы было больше.
«Нос- центр лица. Он первый притягивает внимание. У Распутиной нос неестественно узкий. А это всегда является признаком ринопластики. Также у Маши сильно высоко подняты брови. Ботоксом это сделать невозможно. Вероятно, была проведена эндоскопическая подтяжка верхней зоны лица. Также, я предполагаю, что имела место и пластика век, так как у Распутиной они идеальны – как верхние, так и нижние. С возрастом кожа становится менее эластичной, появляются морщинки, периорбитальные грыжи в виде мешочков. У Маши этого нет. Скорее всего, ее спасает блефаропластика. Также у певицы четкий овал лица. С возрастом он у всех начинает «заплывать», откладывается жировая клетчатка, провисает кожный чехол, шейно-подбородочный угол сглаживается, образуются выраженные брыли. Тем более, что строение лица у Маши такое, что брыли должны были уже в 50 лет потихонечку образовываться. Но у Распутиной этого нет, скорее всего, благодаря SMAS-лифтингу –подтяжке нижней зоны лица и шеи»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Специалист считает, что певица делает правильно, оттягивая старость как можно дольше. Однако, не все возможные операции артистки он считает удачными.
«Как я уже говорил, нос Маши сейчас имеет неестественную форму, а брови взлетели уж очень высоко, что тоже не выглядит натуральным. Но вот веки сделаны удачно – я не вижу изменившуюся глазную щель, чрезмерно раскрытый глаз. Лифтинг лица также выполнен хорошо: брылей у нее особо нет, подбородочный угол хорошо выражен, мочки ушей не изменены. В целом, я не могу сказать, что Распутина выглядит хорошо, все-таки эффект прооперированного лица присутствует. А я считаю операцию удачной только тогда, когда ее результат выглядит естественно»
Сергей Свиридов
Пластический хирург