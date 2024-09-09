«Ничего постыдного»: 35-летняя Татьяна Брухунова похвасталась фигурой и стала объектом насмешек

Блогер Татьяна Брухунова признала, что ее фигура далека от идеала и рассказала о 15 лишних килограммах. Так 35-летняя жена юмориста Евгения Петросяна отреагировала на критику пользователей Сети после публикации видео, на кадрах которого она запечатлена в бассейне.

«Было бы странно, если бы я выглядела как газель. Нет, это круто, когда девушки могут моментально восстановиться. Я им немного в душе завидую, но это вообще не моя история. Да, у меня 15 лишних килограммов, но ничего постыдного я в них не вижу», — заявила блогерша в ответ на хейт.

Татьяна напомнила, что меньше десяти месяцев назад родила второго ребенка от 78-летнего Петросяна. При этом ранее она также подверглась критике, так как никто беременной Брухунову не видел. Пару подозревали в использовании услуг суррогатной матери.

На видео, раскритикованном пользователями, Татьяна в слитном купальнике с кошачьими ушами на груди плавает в бассейне. При этом на носу у блогера была прищепка. Она призналась подписчикам, что поборола страх воды.

Татьяна Брухунова стала пятой супругой Петросяна, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Ради Брухуновой юморист расстался со своей женой Еленой Степаненко. Развод сопровождался громким скандалом и разделом имущества. В сентябре 2020 года шоумен опубликовал фото с шестимесячным сыном Ваганом. 13 марта 2024 года в семье появилась дочь Матильда. Оба раза Брухунова скрывала беременность.

Ранее Татьяна Брухунова обратилась к людям, которые критикуют ее отношения с Петросяном. Недавно СМИ писали о том, что девушка начала встречаться со звездой, когда он еще был женат на Елене Степаненко. На молодую женщину обрушился шквал критики, а сама она назвала хейтеров людьми с «грязными мыслями».