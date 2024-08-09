«Люди с грязными мыслями»: Брухунова ответила после нападок из-за романа с женатым Петросяном

Татьяна Брухунова обратилась к людям, которые критикуют ее отношения с юмористом Евгением Петросяном. Недавно СМИ писали о том, что девушка начала встречаться со звездой, когда он еще был женат на Елене Степаненко. На молодую женщину обрушился шквал критики, а сама она назвала хейтеров людьми с «грязными мыслями».

Избранница юмориста сама призналась в интервью, что счастлива с ним 12 лет, хотя официально со Степаненко он развелся лишь в 2018 году. После этого пользователи Сети начали писать Татьяне гневные сообщения. Она не стала молчать и опубликовала видео с ответом.

«За невнятный хейт тоже спасибо, странные люди с грязными мыслями. Именно благодаря вам наглядно видно, что добро всё равно побеждает зло. Ведь вас ничтожное меньшинство!» – цитирует Брухунову «7Дней.ru».

На данный момент звездная семья отдыхает в Сочи. Они будут там до осени. Супруги решили провести отпуск около моря, куда привезли свою маленькую дочь Матильду. Кроме нее, у пары есть сын Ваган, которому четыре года. При этом в браке со Степаненко у Петросяна детей не было.

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