«Ничего подобного у нас не было раньше»: кто может заменить Киркорова в шоу «Маска»

Критик Сергей Соседов заявил, что вполне может заменить певца Филиппа Киркорова в шоу «Маска». По мнению телеведущего, это яркий проект, в котором он бы с удовольствием принял участие.

Вот уже пять лет самая таинственная программа выходит на телеканале НТВ. В ней принимают участие самые разные звезды шоу-бизнеса, кинематографа и спорта. Однако в 2024 году премьера нового сезона оказалась под угрозой. Многие считают, что это произошло из-за скандала вокруг бессменного председателя жюри Филиппа Киркорова. Но официально эту информацию не подтверждали.

Тем не менее, разговоры о том, кто может заменить артиста, активно ведутся в Сети. Некоторые считают, что на место Филиппа мог бы подойти его коллега Николай Басков. Правда, он задействован в шоу на другом канале, что может быть преградой. Но есть и еще один кандидат – Сергей Соседов. И он совсем не против стать судьей «Маски».

«Я бы согласился поучаствовать. «Маска» — интересное шоу, яркое и необычное. Ничего подобного у нас не было раньше. И сами маски, которые создаются для программы, просто потрясающие», - отметил Соседов в беседе с NEWS.ru.

Также критик отметил, что создателям проекта стоит немного «притормозить», иначе оно надоест зрителям. По его мнению, «Маска» должна быть праздником, чтобы не наскучить.

Ранее Сергей Соседов заявил, что премьеру шоу «Маска» отменили не из-за Филиппа Киркорова.