«Ничего отвратительнее быть не может»: Водонаева призвала запретить мужчинам носить плавки

Телеведущая Алена Водонаева призналась, что не может смотреть на мужчин в плавках. Она хотела бы запретить носить их на законодательном уровне. Запрет, по мнению блогера, должен распространяться на всех, кроме актера Никиты Кологривого, передает Газета.Ru.

Водонаева отметила, что уже ни один раз поднимала эту тему и выражала свое недовольство из-за вида плавок. По словам телеведущей, ничего отвратительнее быть не может. При этом Алена считает, что один человек все-таки может позволить себе носить мужские плавательные трусы.

«Надо на законодательном уровне запретить мужчинам носить плавки. Я уже говорила об этом, скажу еще раз. Ничего отвратительнее быть не может, и без разницы, на каком они теле. Это ужасно. Не касается только Никиты Кологривого, ему можно», — высказалась Водонаева.

Ранее агент актера Никиты Кологривого прокомментировала скандал актера с ведущим программы «Закрытый показ» Александром Гордоном. По ее словам, конфликтная ситуация произошла еще три месяца назад.