«Ничего не знаю»: Лолита прокомментировала новость об отмене ее юбилейного тура

Певица Лолита отреагировала на сообщение об отмене концертов «юбилейного тура». Артистка призналась, что ничего об этом не знает.

Ее комментарий приводит РБК.

«Ничего про отмены не знаю. Это к директорам площадок скорее вопрос», - сказала исполнительница хита «На Титанике».

Она сообщила, что отработала юбилейный тур до Нового года. После этого были плановые концерты.

Напомним, 13 февраля стало известно, что все концерты юбилейного тура в честь 60-летия Лолиты отменят. Это связано с участием певицы в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. В городах одним за другим стали объявлять о невозможности проведения выступлений. Так, запланированный на 19 февраля концерт в Перми не состоится. Сорвались выступления в Екатеринбурге, Новосибирске, Подмосковье.